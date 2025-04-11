ÖNDER ve Albaraka Türk'ten Gençlere Yönelik Eğitim İşbirliği Protokolü

ÖNDER ile Albaraka Türk Arasında Eğitime Yönelik Protokol İmzalandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Albaraka Türk, gençlerin eğitimine büyük katkı sağlayacak bir "Eğitim İş Birliği" protokolü imzaladı. Protokol, gençlerin nitelikli bir eğitim alarak geleceğe daha sağlam adımlar atmasını sağlamak amacı ile hayata geçirildi.

İmza töreni, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Fatih'teki genel merkezinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak güçlü bir insan kaynağına sahip olduklarını vurguladı.

Ceylan, konuşmasında; "Güçlü ve vizyoner iki kurum olarak bir araya geliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde oluşturduğumuz geniş teşkilat ağımızla, yurt dışında da 54 imam hatip okulu ile bu işbirliğini büyüteceğiz. Çok daha kalıcı ve nitelikli projelere imza atacağız," ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk'ten Gençlere Destek

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ ise, ÖNDER ile benzer yönleri olduğunu belirterek, "Finans Genç" projesinin bu tanışıklığın temelini oluşturduğunu ifade etti. Uludağ, bu projede gençlerin kendilerini oldukça iyi yetiştirdiğini gözlemlediklerini belirtti.

"Özellikle gençlerin belli hassasiyetlerle yetişmesi için neler yapabiliriz?" sorusunun gündeme gelmesi üzerine, işbirliği protokolünün ortaya çıktığını söyleyen Uludağ, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Ceylan ve Uludağ protokole imza attı. Protokol, ÖNDER'in yürüttüğü "Türkiye’nin Önderleri, Kılavuz Gemisi, Finans Genç, Hukuk Genç, Tekno Genç, Şampiyonlar Turnede, Mars Girişim Projesi" gibi projeleri destekleyecek. Aynı zamanda, gençler için sürdürülen yurt ve burs çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Albaraka Türk arasında gençlere yönelik "Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, törene katılarak konuşma yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Albaraka Türk arasında gençlere yönelik "Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, törene katılarak konuşma yaptı.