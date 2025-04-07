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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 50. kuruluş yıldönümü için özel bir kutlama programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:37
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Samsun'da Önemli Bir Dönüm Noktası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kuruluşunun 50. yıl dönümünü OMTEL Otel'de düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Programa, üniversitenin idari personeli, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün eğitim hayatına 1 Nisan 1975 tarihinde sadece 50 öğrenci ile başladığını hatırlattı. Aydın, ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olan Samsun Tıp Fakültesi'nin 1973'te eğitime, ardından 1975 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nin kurulduğunu belirtti.

Üniversitenin Gelişimi ve Hedefleri

Aydın, 1982 yılında Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi'nin de üniversiteye bağlandığını ifade ederken, OMÜ'nün son yıllarda gelişimiyle birlikte Amasya, Ordu ve Sinop'ta kurulan üniversitelere öncülük ettiğini vurguladı. Ayrıca 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi ile bu sürecin tamamlandığını söyledi.

OMÜ, Geleceğe Yürümeye Devam Ediyor

OMÜ'nün, araştırma üniversitesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğine dikkat çekerek, 6 binin üzerinde idari ve akademik personeli ile 50 bine yakın öğrenci sayısına sahip olduğunu belirtti. Aydın, üniversitenin güçlü yapısını ve araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark ve sağlık uygulama hastaneleri ile büyümeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Aydın'ın konuşmasının sonunda, 50 yıllık geçmişleri için duydukları sorumluluğu vurgulayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı ve OMÜ ailesine sağlık, huzur ve başarı diledi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı...

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, programda konuşma yaptı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı...

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50'nci yılında kutlama programı düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, programda konuşma yaptı.

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