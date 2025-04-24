Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Ağrı Pili Paneli Gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Ağrı Pili Paneli Düzenlendi

Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, "ağrı pili ve uygulama alanları" konulu bir panel düzenledi. Panelde, ağrı pillerinin kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanları detaylı bir şekilde ele alındı.

Farkındalık Yaratmak Amacıyla

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, panelin açılışında ağrı pili (spinal kord stimülasyonu) konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Özkan, bu etkinliğin sivil toplumun bilinçlendirilmesi ve yanlış algıların düzeltilmesi adına gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ağrı Pillerinin Kullanım Alanları

Panelde konuşan Özkan, ağrı pillerinin hareket bozuklukları, Parkinson, psikiyatrik hastalıklar, kronik ağrılar, kronik ağrı sendromları ve özellikle nöropatik ağrılar gibi durumlarda başarıyla kullanıldığını belirtti. Aynı zamanda, bu pillerin sinir hasarının neden olduğu ağrılar, kalp ağrısı ve başarısız bel cerrahisi sendromu gibi diğer rahatsızlıklar için de etkili olduğunu ifade etti.

Yanlış Bilgilere Dikkat!

Özkan, ağrı pillerinin omurilik kaslarını iyileştirdiği veya felç durumunu düzelttiği yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti. "Kronik ağrıyı gidermek için kullandığımız bu cihazların nörolojik fonksiyon kayıplarını düzeltme özelliği yoktur" diyen Özkan, bu tür yanlış anlamaların önüne geçmenin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Standartlar ve Sorunlar

Türk Algoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, Türkiye’nin ağrı tedavi yöntemlerinde Avrupa ve ABD standartlarına uygun olduğunu belirtti. Ancak, Türkiye’deki opioid ilaç sıkıntısı gibi sorunların bulunduğunu da vurguladı. Talu, nöropatik ağrıların tedavisinde henüz yeterli ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

Panelin Katılımcıları

Panelde, OMÜ Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen, Algoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güldoğuş ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Bora Uzuner gibi akademisyenler de yer aldı. Ayrıca, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Bilgici de etkinliğe katılım gösterdi.

Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pili, kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin panel düzenlendi. OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan (fotoğrafta) panelin açılışında bir konuşma yaptı.

Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pili, kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin panel düzenlendi. OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan (fotoğrafta) panelin açılışında bir konuşma yaptı.