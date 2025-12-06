Onikişubat Belediyesi'nden kırsal mahallelere hizmet atağı

Onikişubat Belediyesi, Hanifi Toptaş başkanlığında 17 kırsal mahallede 26 noktada yol, altyapı, temizlik ve yangın müdahalesi çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:07
17 mahallede 26 farklı noktada ulaşım ve altyapı çalışmaları sürüyor

Onikişubat Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin yanıt vermek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hanifi Toptaş liderliğindeki belediye ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sahada mesai yapıyor ve Onikişubat’ta herkes için hizmet anlayışıyla tüm mahallelere eşit dokunuş sağlamayı hedefliyor.

Belediye, bu hafta 17 mahallede 26 farklı noktada yol, altyapı ve temizlik işleri yürütüyor. Yeniyapan, Kurtlar, Tekir, Altınova, Cüceli ve Sarımollalı mahallelerinde gerçekleştirilen yol kumlama çalışmaları ile özellikle yağışlı dönemlerde bozulan yolların daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi sağlandı.

Kurucaova, Celilli, Yenidemir ve Fatmalı Yeşilkent mahallelerinde yeni yol açım ve imar yollarının oluşturulmasıyla ulaşım ağının genişletilmesine katkıda bulunuldu. Döngele ve Zeytindere mahallelerinde yol temizliği yapılırken, Zeytindere'nin yeni açılan yollarında kapsamlı düzenleme çalışmaları yürütüldü.

Döngel Mahallesi'nde üç ayrı bölgede yapılan parke tamiratları mahalle içi ulaşımın konforunu artırdı. Topçalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen büz boru atımı ile yağış sularının kontrollü akışı sağlanarak yol bozulmalarının önüne geçildi. Rahmacılar Mahallesi'nde yol ve şarampol temizliği yapılarak hem güvenlik hem de estetik açıdan önemli bir iyileştirme elde edildi.

Gece veya gündüz meydana gelen olaylara da anında müdahale eden ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınına hızlıca müdahale ederek vatandaşlara destek sağladı; bölge temizlenip güvenli hale getirildi.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallerdeki hizmetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ve tüm mahallelere eşit, etkin hizmet sunma hedefinin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

