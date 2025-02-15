OpenAI, Elon Musk'ın Satın Alma Teklifini Reddetti

OpenAI, Elon Musk'ın Teklifini Reddetti

Yapay zeka alanında öncü olan OpenAI, Elon Musk'ın yapay zeka modeli ChatGPT için sunduğu satın alma teklifini geri çevirdi. Musk'a ait olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamalara göre, OpenAI satılık değildir.

Bret Taylor'dan Açıklama

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın teklifine ilişkin yaptığı paylaşımda, "OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Teklif Detayları

Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun OpenAI'yi satın almak için yaklaşık 97.4 milyar dolar değerinde bir teklif sunduğu iddia edilmişti. Bu teklif, yapay zeka dünyasında önemli bir etki yaratma potansiyeline sahipti.

Sam Altman'dan Yanıt

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, X hesabından yaptığı bir paylaşımda iddialara mizahi bir yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz" şeklinde konuştu.