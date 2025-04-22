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Operadaki Hayalet Müzikali Belgrad'da Sahnelendi

Broadway'in görkemli müzikali Operadaki Hayalet, Belgrad'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:09
Operadaki Hayalet Müzikali Belgrad'da Sahnelendi

Broadway'in Efsanevi Müzikali Belgrad'da

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da izleyiciyle buluştu. Başkentteki Sava Merkezi'nde gerçekleşen gösterim, Sırbistanlı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Müziğin Büyülü Dünyası Sava Merkezi'nde

29 Nisan'a kadar sahnelenmeye devam edecek olan müzikal, izleyenleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Müzikal, dünya genelinde 160 milyondan fazla seyirciye ulaşarak geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Özellikle 7 defa Tony Ödülü'nü kazanmış olması, onun Broadway tarihindeki yerini sağlamlaştırmaktadır. Bu eşsiz deneyim, sanatseverlere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) Sırbistan'ın başkenti...

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da izleyiciyle buluştu.

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) Sırbistan'ın başkenti...

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da izleyiciyle buluştu.

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