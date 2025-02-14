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Orban: Trump'ın Barışı, Rusya'yı Küresel Ekonomiye Yeniden Entegre Edebilir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın barış adı altında Rusya'nın Avrupa'ya entegrasyonunu destekliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:27
Orban: Trump'ın Barışı, Rusya'yı Küresel Ekonomiye Yeniden Entegre Edebilir

Orban, Trump'ın Barış Sürecine Güveniyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlaması durumunda Rusya'nın küresel ekonomiye, Avrupa güvenlik sistemine ve enerji güvenlik sistemine yeniden entegre olacağını belirtti.

Macaristan Ekonomisi İçin Fırsat

Orban, Macaristan devlet radyosunda yaptığı açıklamada, bu tür bir anlaşmanın Macaristan ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varılırsa, o zaman Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceğini düşünüyorum. Bu, Macaristan için harika bir fırsat ve barıştan çok şey kazanacağız." dedi.

Avrupa Birliği'ne Tepki

Başbakan Orban, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları tarafından hazırlanan "Ukrayna'nın desteklendiği ortak açıklama"ya tepki gösterdi.

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