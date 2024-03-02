ORC'nin Ordu, Trabzon ve Samsun seçim anketi sonuçları geldi! Bakın kim önde?

ORC Anketi: Ordu'da İYİ Parti Adayı Önde

31 Mart'a doğru yaklaşırken, seçim heyecanı Türkiye genelinde artıyor. ORC Araştırma, Ordu, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı yakından takip edilirken, Karadeniz illerinde yapılan anketler de merakla bekleniyordu. ORC Araştırma'nın Ordu'daki sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı.

Anket, 24-27 Şubat tarihleri arasında 1930 kişiyle gerçekleştirildi. CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimlerde yüzde 56,93 oy almıştı.

Seçimlere 29 gün kala, partilerin ve adayların rekabeti daha da kızışacak gibi görünüyor.

Ordu 31 Mart yerel seçim anket sonuçları

Enver Yılmaz (İYİ Parti): %33,2

Hilmi Güler (AK Parti): %30.7

Zekai Sana (CHP): %19.2





Samsun 31 Mart yerel seçim anket sonuçları

Halit Doğan (AK Parti): %35.2



Nilay Tüfekçi (İYİ Parti): %27.1

Cevat Öncü (CHP): %20.9





Trabzon 31 Mart yerel seçim anket sonuçları

Ahmet Metin Genç (AK Parti): %43.9



Muhammet Erkan (İYİ Parti): %15.5

Hasan Süha Saral (CHP):%20.6



