Ordu Büyükşehir’den Yol Seferberliği: Kumru'ya 6,5 Yılda 145 km Asfalt ve Beton

Ordu Büyükşehir’den yol seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yürütüyor. Doğu Karadeniz’in en zorlu coğrafyalarından biri olan Ordu’da yollar modern yol ağlarına kavuşturuluyor.

Kumru'da 6,5 yılda 145 kilometre

Büyükşehir ekipleri, Kumru ilçesinde 6,5 yıllık süreçte yoğun bir çalışma yürüterek toplam 145 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt ve beton yol kazandırdı. Yapılan çalışmalar, ilçede ulaşımı kolaylaştırdı ve erişimi iyileştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 6,5 yılda gerçekleştirdiği yol yatırımlarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yatırımlar, Kumru’nun geleceğini şekillendirirken yıllardır çözüm bekleyen güzergahları güvenli ve konforlu hale getirdi.

Hizmet alanı ve etki

Kumru’da hem kırsal mahallerde hem de ilçe merkezinde yürütülen asfalt ve beton çalışmaları, vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı ulaşım zorluklarını ortadan kaldırdı ve bölgesel ulaşımda sürdürülebilir iyileşmeler sağladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER