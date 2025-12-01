Ordu Büyükşehir’den Yol Seferberliği: Kumru'ya 6,5 Yılda 145 km Asfalt ve Beton

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde 6,5 yıllık süreçte toplam 145 kilometre sıcak asfalt ve beton yol yaptı; ulaşım konforu ve güvenliği arttı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:52
Ordu Büyükşehir’den Yol Seferberliği: Kumru'ya 6,5 Yılda 145 km Asfalt ve Beton

Ordu Büyükşehir’den yol seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yürütüyor. Doğu Karadeniz’in en zorlu coğrafyalarından biri olan Ordu’da yollar modern yol ağlarına kavuşturuluyor.

Kumru'da 6,5 yılda 145 kilometre

Büyükşehir ekipleri, Kumru ilçesinde 6,5 yıllık süreçte yoğun bir çalışma yürüterek toplam 145 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt ve beton yol kazandırdı. Yapılan çalışmalar, ilçede ulaşımı kolaylaştırdı ve erişimi iyileştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 6,5 yılda gerçekleştirdiği yol yatırımlarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yatırımlar, Kumru’nun geleceğini şekillendirirken yıllardır çözüm bekleyen güzergahları güvenli ve konforlu hale getirdi.

Hizmet alanı ve etki

Kumru’da hem kırsal mahallerde hem de ilçe merkezinde yürütülen asfalt ve beton çalışmaları, vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı ulaşım zorluklarını ortadan kaldırdı ve bölgesel ulaşımda sürdürülebilir iyileşmeler sağladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İL GENELİNDE İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALARDA SICAK ASFALT VE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da 2025'te 450 Binden Fazla Hayvan Aşılandı
2
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
3
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
4
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
5
Kayseri’de 1 Saat Arayla İki Bıçaklı Yaralama: Yaralılar Araçta Bulundu
6
Muğla Seydikemer'de Siyanür Tespit edildi: 18 Yaşındaki Neslinur Topal Öldü
7
Eskişehir'de acil müdahale süresi 5.7 dakikaya indi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı