Ordu'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, eğitim dönemini olumsuz etkiledi. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle birçok okulda eğitim-öğretime ara verileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Akkuş ilçesinde Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okulların 10 Şubat Pazartesi günü eğitime kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca Kumru'da, Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu gibi okullarda da eğitime ara verileceği bildirildi.

Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulu öğrencileri için de eğitim 10 Şubat'ta durduruldu. Ayrıca tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ve taşımalı eğitimle gelen kayıtlara tabi öğrencilerin de eğitime ara vermesi kararlaştırıldı.