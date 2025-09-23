Ordu'da Ambulans Helikopterle Sevk: Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Samsun'a Gönderildi
Olayın Detayları
Ordu'da solunum sıkıntısı yaşayan yeni doğan bebek, hızlı müdahale gerektiren sağlık durumu nedeniyle ambulans helikopterle sevk edildi.
Korgan Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin solunum sorunu tespit edilince, yapılan değerlendirme sonucunda Samsun'a nakline karar verildi.
Bebeğin Samsun'un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye gönderilmesi kararı üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.
Ambulans helikopter ilçe stadyumuna inerek bebeği aldı ve hastaneye götürmek üzere havalandı.
