Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı

105. Yıl Dönümü Kutlamaları

Ordu'da, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla önemli kutlama mesajları yayımlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansı’nın Türk medya tarihinde oynadığı kritik rolü vurguladı.

Başkan Güler'in Mesajı

Başkan Güler, Anadolu Ajansı'nın bağımsız ve ilkeli haberciliği ile ülke ve dünya gündemini şekillendirdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı'nın 105. yılı, Türk basını için bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Baş'ın Vurgusu

Rektör Baş da, Anadolu Ajansı'nın, kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki özverisini ve başarısını öne çıkararak, "Bu önemli ajans, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'nin sesini duyuruyor" dedi.

Her iki lider, Anadolu Ajansı'nın gelecekte de aynı başarıyı sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.