Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Akyazı sahilinde meydana gelen olayda, Hüseyin Buğra Göktepe (15) bir süre sonra görünmeyerek paniğe neden oldu.

Olayın Gelişimi

Durumu fark eden çevredeki kişiler hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda Göktepe, denizden çıkarıldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Göktepe, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu değerlendirilerek Samsun'a sevk edildi.