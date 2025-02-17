Ordu'da Çakallara Ekmeği Kıran Adam

Çakallara Sevecen Yaklaşım

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Davut Kısa (56), bahçesinde yaşadığı ilginç bir olayı cep telefonuyla kaydetti. Gece saatlerinde bahçesine giren üç çakalı gören Kısa, hayvanların yiyecek arayışında olduğunu fark etti.

Besleme Anı ve Yüzde Yüz Sevicilik

Çakalların evinin önünden ayrılmadığını gören Kısa, onlara yardım etmek için evinin balkonundan ekmek atmaya karar verdi. Davut Kısa, bu anları kaydederken çakallara toplamda dört adet ekmek verdiğini ifade etti.

Kısa, bu ilginç deneyimini özetlerken, "Beş tane de kedi besliyorum. Aldığımız maaş oraya gidiyor. Olsun ama Allah'a çok şükür." dedi. Doğa ile iç içe yaşayan Kısa, sevgi dolu kalbini hayvanlar için bir kez daha gösterdi.