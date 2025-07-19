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Ordu'da Denizde Bulunan Mayın İmha Edildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde tespit edilen mayın güvenli bir şekilde imha edildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:01
Ordu'da Denizde Bulunan Mayın İmha Edildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Sülüburnu mevkisinde, dalış yapan bir grup tarafından bulunan şüpheli cisim mayın çıktı. Olayın ardından hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Gelen ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak, dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verdiler. İstanbul'dan gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi, yaptıkları incelemede söz konusu cismin mayın olduğunu doğruladı.

Mayın, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildi. Dalış eğitmeni Hakan Güney, gazetecilere verdiği demeçte, "SAS ekibi dalış yaparak cismi inceledi ve mayın olduğunu onayladı. Fünyelerin aktif olma ihtimaline karşı patlatılması gerektiğine karar verdiler. Ardından bu işlemi gerçekleştirdiler," dedi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde bulunan mayın imha edildi.

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