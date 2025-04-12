DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.203.072,22 -0,71%

Ordu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:05
Ordu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ordu'da Heyelan Sonucu Kapanan Yol Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yol, gerekli çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Altınordu Belediyesinin resmi açıklamasına göre, yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan kar sularının yol açtığı heyelanlarla ilgili yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak’ta, karın hızlı bir şekilde erimesi sonucu küçük çaplı kaya parçaları ve toprak yamaçtan koparak yolu kapattı.

İhbarın ardından hemen harekete geçen Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile bölgedeki toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolun açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yol kısa süre içerisinde tekrar ulaşım trafiğine açıldı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kar yağışı süresince ekiplerin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerimizde aldığımız tedbirlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları, en kısa sürede ortadan kaldırmak için sürekli olarak görevlerinin başındalar," dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Kayseri'de Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi
4
Sivas'ta Tır Sürücüsü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
5
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
6
Karaman'da Zirahi Don Elma Ağaçlarına Zarar Verdi
7
New York'ta Kırım Türkleri İçin Önemli Kültürel Etkinlik

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı