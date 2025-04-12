Ordu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ordu'da Heyelan Sonucu Kapanan Yol Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yol, gerekli çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Altınordu Belediyesinin resmi açıklamasına göre, yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan kar sularının yol açtığı heyelanlarla ilgili yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak’ta, karın hızlı bir şekilde erimesi sonucu küçük çaplı kaya parçaları ve toprak yamaçtan koparak yolu kapattı.

İhbarın ardından hemen harekete geçen Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile bölgedeki toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolun açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yol kısa süre içerisinde tekrar ulaşım trafiğine açıldı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kar yağışı süresince ekiplerin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerimizde aldığımız tedbirlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları, en kısa sürede ortadan kaldırmak için sürekli olarak görevlerinin başındalar," dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı. Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.