Ordu'da İşçi Bıçakla Yaralandı

Ordu'da Temizlik İşçisi Bıçakla Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, cadde temizlik işlerinde görevli bir işçi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçakla yaralandı. Olay, gece saatlerinde Ünye-Akkuş-Niksar Caddesi'nde gerçekleşti.

Olay Anı ve Müdahale

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan H.Y., çalıştığı esnada bir kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan işçiye 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.Y, burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis Ekipleri Olay Yeri Çalışmalarını Başlattı

Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürmekte. Ünye halkı, yaşanan bu üzücü olayın ardından tedirgin durumda.

Ünye'deki bu tür olayların önlenmesi adına yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.