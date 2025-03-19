Ordu'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Ordu'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar büyük bir protesto ile karşılandı. Ordu Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, sivil toplumu temsil eden çok sayıda kişi Ulu Cami'de teravih namazının ardından toplandı.

Grup adına konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, İsrail'in on yıllardır Gazze ve Filistin'de ağır ihlaller gerçekleştirdiğini ifade etti. Yücedağ, İsrail'in 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirterek, "Ateşkes süreci boyunca Gazze'ye tekrarlanan saldırılar oldu. Son olarak bu apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve sığındığı okulları bombaladı. Saldırılar sonucunda 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Sahur vaktinde tek taraflı ateşkesin bozulması, kadın, çocuk ve sivillere yönelik uygulanan barbarlığa bir kez daha tanıklık etmemize neden oldu," şeklinde konuştu.

Yücedağ, dünya halklarının bu duruma karşı güçlü bir tepki göstermesi gerektiğini ve bütün İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak ses çıkarması gerektiğini vurguladı. "İsrail'in hukuksuz işgaline ve halklarına uyguladığı zulme karşı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi sağlanmalıdır, " dedi.

Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edeceklerini belirten Yücedağ, bu mücadelenin tüm güçleriyle devam edeceğini kaydetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi. Ordu Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami'de teravih namazının ardından bir araya geldi. TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına açıklama yaptı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi. Ordu Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami'de teravih namazının ardından bir araya geldi. TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına açıklama yaptı.