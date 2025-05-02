DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,68 -0,19%
ALTIN
4.006,24 -0,2%
BITCOIN
3.748.920,07 -0,8%

Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:15
Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Korkunç Kaza: 44 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki otomobil, istinat duvarından site bahçesine düştü. Kazanın detayları, merak uyandıran bilgilere sahip.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, Evkaf Mahallesi'nde gerçekleşti. Yıldızlı'nın kullandığı 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak düşüş gerçekleştirdi. Olayın ardından hemen bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi
3
İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Gerçekleşti
4
Düzce'de Sağlık Alanında Yeni Yatırımların Temeli Atıldı
5
Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kırıkkale'yi Ziyaret Etti
7
Kastamonu'da Yem Maliyetlerini Düşüren Proje: Sorgum Sudan Otu Melezi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!