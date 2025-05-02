Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Korkunç Kaza: 44 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki otomobil, istinat duvarından site bahçesine düştü. Kazanın detayları, merak uyandıran bilgilere sahip.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, Evkaf Mahallesi'nde gerçekleşti. Yıldızlı'nın kullandığı 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak düşüş gerçekleştirdi. Olayın ardından hemen bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.