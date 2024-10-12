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Ordu'da Jandarma Astsubayı Şehit Eden Motosiklet Sürücüsüne Hapis Cezası Talebi

Ordu'da kontrol noktasında jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:39
Ordu'da Jandarma Astsubayı Şehit Eden Motosiklet Sürücüsüne Hapis Cezası Talebi

Ordu'da Jandarma Astsubayı Şehit Eden Sürücüye Dava Açıldı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül tarihinde meydana gelen ve Jandarma Astsubay Çavuşu Mehmet Fatih Çangır’ın şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü hakkında dava açtı. İddianamede, sanık Adem Topçu’nun "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Detayları

Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında yapılan yol emniyet devriyesinde, Adem Topçu’nun kullandığı 07 GU 227 plakalı motosiklet, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak durmayan motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuşu Mehmet Fatih Çangır’a çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Çangır, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Sanığın Önceki Suçları

Adem Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçmak gibi 20'den fazla trafik cezası bulunduğu, ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanmaktan da ceza aldığı öğrenildi.

Topçu’nun yargılanmasına 1 Kasım’da başlanacağı belirtildi.

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