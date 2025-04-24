Ordu'da Kaçak Olarak Denize Serilen 500 Metrelik Kalkan Ağı Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçak Kalkan Ağına Geçit Yok

Ordu'da, denizlerde yasadışı kalkan balığı avcılığının önlenmesi için gerçekleştirilen denetimlerde 500 metrelik kaçak kalkan balığı ağı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri sırasında söz konusu ağın tespit edildiği ifade edildi.

Yasak Dönemde Avcılığa İzin Yok

Açıklamada, Türk karasularında 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığının yasak olduğu kaydedildi. Bu kapsamda denetimlerde ele geçirilen kalkan ağına el konulmuş, ayrıca ağlara takılan 6 kalkan balığı ise canlı olarak denize geri salınmıştır.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtilirken, yasa dışı avlanmanın önlenmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edileceği vurgulandı.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.