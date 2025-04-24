DOLAR
38,32 0,06%
EURO
43,74 -0,62%
ALTIN
4.102,14 -0,67%
BITCOIN
3.550.132,47 1,16%

Ordu'da Kaçak Olarak Denize Serilen 500 Metrelik Kalkan Ağı Ele Geçirildi

Ordu'da kaçak olarak denize serilen 500 metre uzunluğundaki kalkan ağına el konuldu, kalkanlar ise canlı olarak denize bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:33
Ordu'da Kaçak Olarak Denize Serilen 500 Metrelik Kalkan Ağı Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçak Kalkan Ağına Geçit Yok

Ordu'da, denizlerde yasadışı kalkan balığı avcılığının önlenmesi için gerçekleştirilen denetimlerde 500 metrelik kaçak kalkan balığı ağı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri sırasında söz konusu ağın tespit edildiği ifade edildi.

Yasak Dönemde Avcılığa İzin Yok

Açıklamada, Türk karasularında 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığının yasak olduğu kaydedildi. Bu kapsamda denetimlerde ele geçirilen kalkan ağına el konulmuş, ayrıca ağlara takılan 6 kalkan balığı ise canlı olarak denize geri salınmıştır.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtilirken, yasa dışı avlanmanın önlenmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edileceği vurgulandı.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor
3
Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor
4
Bakan Kacır, Yapay Zeka Devriminde Türkiye'nin Geleceğini Anlattı
5
Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
6
Ordu'da Kaçak Olarak Denize Serilen 500 Metrelik Kalkan Ağı Ele Geçirildi
7
Türkiye Kamu-Sen'den Üyelere Özel Mars Kart Tanıtımı

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu