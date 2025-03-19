Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Yarına Eğitime Ara Verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:08
Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Yarına Eğitime Ara Verildi

Ordu'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının, eğitimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, ayrıca Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Yağışların devam etmesi durumunda alınacak ek önlemler ve bilgilendirmeler için halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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