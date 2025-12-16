Ordu'da Kar Yağışı: Yaylalar Beyaza Büründü

Yüksek kesimlerde kış etkili, sahil ise yağmur alıyor

Ordu'nun yüksek rakımlı bölümleri ve yaylalarında bugün yoğun kar yağışı etkili oldu. İlin sahil ve orta kesimlerinde ise yağmur sürüyor; yüksek ilçelerde kış mevsimi belirgin biçimde hissediliyor.

Mesudiye, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz, Aybastı ilçelerinin yüksek kesimleri ve yaylalarında kar yağışı etkisini gösteriyor. Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar karla kaplandı. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar geriledi, gündelik yaşam ve ulaşımda yer yer etkiler görülebilir.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Vatandaşların özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dikkatli olması ve güncel hava uyarılarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

