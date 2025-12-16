DOLAR
Ordu'da Kar Yağışı: Yaylalar Beyaza Büründü

Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylalarında kar etkili oldu; sahil ve orta kesimlerde yağmur sürüyor, sıcaklık 5 dereceye kadar düştü. Kar yarın akşama kadar sürebilir.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:49
Yüksek kesimlerde kış etkili, sahil ise yağmur alıyor

Ordu'nun yüksek rakımlı bölümleri ve yaylalarında bugün yoğun kar yağışı etkili oldu. İlin sahil ve orta kesimlerinde ise yağmur sürüyor; yüksek ilçelerde kış mevsimi belirgin biçimde hissediliyor.

Mesudiye, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz, Aybastı ilçelerinin yüksek kesimleri ve yaylalarında kar yağışı etkisini gösteriyor. Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar karla kaplandı. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar geriledi, gündelik yaşam ve ulaşımda yer yer etkiler görülebilir.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Vatandaşların özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dikkatli olması ve güncel hava uyarılarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

