DOLAR
34,61 -0,21%
EURO
36,34 -0,94%
ALTIN
2.968,91 1,23%
BITCOIN
3.403.559,88 -1,55%

Ordu'da Karaya Mahsur Kalan 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:02
Ordu'da Karaya Mahsur Kalan 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik bir grup için arama çalışmaları hız kazandı. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü kaybolan vatandaşlarla ilgili olarak arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiği bilgisi, eşleri tarafından yerel otoritelerine iletildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan yakınları, kaybolan vatandaşların Horu Obası'ndaki bir mescitte mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine, Mesudiye ilçesindeki jandarma ekipleri ve arama kurtarma timleri bölgeye yönlendirildi. Ancak yapılan ilk aramada, bölgedeki kar ve tipi nedeniyle kaybolan kişilere ulaşılamadı. Yetkililer, Dün gece yine ulaşmaya çalıştıkları ancak bu sefer de kayıp şahıslara ulaşamayarak geri döndüler.

Ordu Valiliği, 25 Kasım saat 03.00'te Horu Obası'na yeniden varıldığını ama kayıp vatandaşların hâlâ bulunamadığını duyurdu. Ulaşımı etkileyen yoğun kar nedeniyle arama çalışmalarının gece saatlerinde sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, kayıp vatandaşlar için arama çalışmalarının devam edeceği vurgulanarak, sabah saat 09.00'da bölgeye 13 personel ve 4 araçla yeniden intikal edileceği belirtildi. Ayrıca, destek ekiplerin de arama çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

Valilikteki son bilgilere göre, toplam 23 personel ve 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Kadına Yönelik Şiddet: Sınıfsal Ayrım Tanımıyor
2
Türk Savunma Sanayisi'nden Dron Tehditlerine Karşı 'TUNÇ' Kalkanı
3
Eski Fransa Başbakanı Villepin'den Netanyahu İçin UCM Çağrısı
4
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: Otomobilde Uydu Alıcısına Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
NATO Genel Sekreteri Rutte, Erdoğan ile Buluşmayı Bekliyor
6
Kayseri'de Kapalı 230 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
7
İsrail Ordusu Dahiye'ye Üst Üste Hava Saldırıları Düzenledi

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı