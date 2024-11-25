Ordu'da Karaya Mahsur Kalan 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik bir grup için arama çalışmaları hız kazandı. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü kaybolan vatandaşlarla ilgili olarak arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiği bilgisi, eşleri tarafından yerel otoritelerine iletildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan yakınları, kaybolan vatandaşların Horu Obası'ndaki bir mescitte mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine, Mesudiye ilçesindeki jandarma ekipleri ve arama kurtarma timleri bölgeye yönlendirildi. Ancak yapılan ilk aramada, bölgedeki kar ve tipi nedeniyle kaybolan kişilere ulaşılamadı. Yetkililer, Dün gece yine ulaşmaya çalıştıkları ancak bu sefer de kayıp şahıslara ulaşamayarak geri döndüler.

Ordu Valiliği, 25 Kasım saat 03.00'te Horu Obası'na yeniden varıldığını ama kayıp vatandaşların hâlâ bulunamadığını duyurdu. Ulaşımı etkileyen yoğun kar nedeniyle arama çalışmalarının gece saatlerinde sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, kayıp vatandaşlar için arama çalışmalarının devam edeceği vurgulanarak, sabah saat 09.00'da bölgeye 13 personel ve 4 araçla yeniden intikal edileceği belirtildi. Ayrıca, destek ekiplerin de arama çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

Valilikteki son bilgilere göre, toplam 23 personel ve 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir.

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