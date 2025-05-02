Ordu'da Kayıp İki Kişi İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Ordu'da, kaybolduğu iddiasıyla aranan iki kişi için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ulubey ilçesindeki Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ve üniversite öğrencisi Gizem S. (25)'den, iki gündür haber alınamaması üzerine aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

Arama kurtarma ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda Süleyman E.'nin aracını, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu'nda park halinde buldu. Bu durum üzerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kanyon ve çevresinde arama çalışmaları başlattı.

Gün içinde karada ve suda yapılan aramalardan sonuç alınamayan 35 kişilik ekip, kanyondan akan suyla ilgili ağ kurduktan sonra faaliyetlerine ara verdi. Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Belediye Başkanı Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık 1 kilometrelik bir alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Türkcan, "İki genç kardeşimizin burada olup olmadığıyla ilgili net olarak bir şey diyemiyoruz. Sinyalin ilk alındığı ve son kapatıldığı yer burası." ifadelerini kullandı.

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.