Ordu'da Kıbrıs Gazisi Cemal Şahin Toprağa Verildi

Cenaze töreni ve katılımcılar

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Cemal Şahin, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahin için Güneyce Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Namazın kılınmasının ve düzenlenen askeri törenin ardından Şahin'in cenazesi aynı mahallede toprağa verildi. Vali Erol ve beraberindekiler, merhumun yakınlarına taziyelerini iletti.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemal Şahin'in cenazesi toprağa verildi.