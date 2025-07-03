Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası heyecanla başladı. Ünye Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın Detayları

Turnuva, ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde yapılıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Tavlı, organizasyonun hem kentin kültürünü yaşatmaya hem de sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Tavlı, turnuvanın sporseverlere eşsiz bir deneyim sunduğunu aktardı. Bu yıl iki grup halinde toplam 8 takımın mücadele ettiği turnuvada, maçların deniz kenarında kumda gece saatlerinde oynandığı ifade edildi.

Organizasyonun 17 Temmuz'da sona ereceği bildirildi.

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı. Ünye Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen turnuva ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleştiriliyor.

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı. Ünye Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen turnuva ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleştiriliyor.