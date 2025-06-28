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Ordu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:17
Ordu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Gölevi mevkisinde gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza, Emrullah D. yönetimindeki 55 ADM 784 plakalı motosiklet ile Şuayip Y. idaresindeki 52 AFL 453 plakalı otomobilin çarpışmasıyla oluştu. Yaralı motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Sudenaz Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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