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Ordu'da Motosiklet Kazası: Yaya Kadın Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 20:34
Ordu'da Motosiklet Kazası: Yaya Kadın Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, U.G. idaresindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet, Şarkiye Mahallesi'nde yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu (47) isimli kadına çarptı.

Olayın ardından, kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Kalpaklıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü U.G., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

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