Ordu'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:13
Ordu'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'da, bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı, biri ağır durumda.

Olay, Karşıyaka Mahallesi İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Engin Y. yönetimindeki 52 DH 602 plakalı otobüs, Ferhat Y. tarafından kullanılan 52 HS 401 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ferhat Y. ve beraberindeki Emine Ş.'yi başarılı bir şekilde bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, hemen Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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