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Ordu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ö.S, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 00:12
Ordu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ortayılmazlar Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

Saldırı hedefi olan Ö.S, daha önce aralarında husumet bulunan O.G. tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralı olan Ö.S, ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralının durumu ciddiyetini korumakta.

Soruşturma kapsamında O.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112...

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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