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Ordu'da Tarım Aracı Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:12
Ordu'da Tarım Aracı Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Ordu'da Acı Kaza

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay, Aybastı ilçesinin Armutlu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kazada Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

İdris K. tarafından yönetilen "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, şarampole devrildi. Kazada, İdris K.'nin çocuklarından Kaan K. (6) hayatını kaybederken, diğer çocukları Emirhan (11), Ege Han (9) ve Handenur K. (5) yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aybastı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Düşük Sağlık Durumu

Yaralılar arasında bulunan Handenur K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı.

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