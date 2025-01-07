Ordu'da Tekstil Fabrikasında Elektrik Çarpması: 29 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Fatsa’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Bolaman Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında trajik bir olay meydana geldi. Fabrika çalışanı Zihni Özgan (29), ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayın ardından acil durum uyarısının yapılmasıyla birlikte jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Özgan, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatılmıştır. Olayın ardından fabrikanın güvenlik önlemleri ve iş güvenliği uygulamaları tekrar gözden geçirileceği bildirildi.