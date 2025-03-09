Ordu'da Trafik Kazası: 6 Çocuk 8 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:32
Ordu'da Trafik Kazası: 6 Çocuk 8 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, Şüheda Zülal Demir yönetimindeki 52 ES 444 plaka numaralı otomobilin, İsmail Kıraç'ın kullandığı 52 AFG 791 plaka numaralı servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Gölevi Mahallesi Batıpark mevkiinde meydana geldi. Otomobilin çarpmasıyla birlikte minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara anında müdahale etti.

Yaralananlar arasında, yaşları 8 ile 11 arasında değişen K.E.O, Ö.Y, Y.Ç, D.K, K.P. ve Y.Ç. da bulunuyor. Tüm yaralılar, bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, devrilen servis minibüsünün bir futbol kulübü için hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı....

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı....

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.

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