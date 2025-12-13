DOLAR
Ordu'da Trial Gösterisi: 29 Yaşındaki Furkan Şahin Sahil Kayalıklarını Parkur Yaptı

Ordu’da 29 yaşındaki Furkan Şahin, yurt dışından getirdiği trial bisikletiyle Altınordu sahilindeki kayalıklarda akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:26
Ordu sahilindeki kayalıklar, 29 yaşındaki Furkan Şahin için antrenman parkuruna dönüştü. Yurt dışından getirdiği özel yapım trial bisikletiyle gerçekleştirdiği akrobatik hareketler ile dikkat çeken Şahin, Altınordu ilçesinde sporunu sürdürüyor.

İlham ve başlangıç

Şahin, trial bisiklete başlamasını etkileyen kaynağı anlatarak, "Yıllar önce bir video karşıma çıktı ve o videodaki bisiklet akrobatından çok etkilendim. Araştırdığımda Türkiye’de bu sporla ilgilenen kimse olmadığını fark ettim. Yaklaşık 16 yıl önce bu spora başladım" dedi. Bu süreçte hem kendisini geliştirdiğini hem de öğrenci yetiştirdiğini belirtiyor.

Antrenman sahası: Kayalıklar

Şahin, antrenmanlarını genellikle Altınordu sahilindeki kayalıklarda yaptığını vurgulayarak, "Eğitim alanım genellikle bu sahildeki taşlıklar oluyor. Bazen sahildeki bankları da kullanıyorum ama banklara hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Bisikletim özel ve hafif bir bisiklet, zarar verecek yapıda değil" ifadelerini kullandı.

Sporun zorlukları ve faydaları

Yaptığı hareketlerin dengede ve güçte üst düzey yetenek gerektirdiğini söyleyen Şahin, "Yaptığım iş bisiklet sporlarının arasında genelde en zorlu spor dallarından birisi, denge ve güç açısından tüm vücudu kullanmak gerekiyor" dedi. Karadeniz sahilindeki kayalıkların kendisini güçlendirdiğini ve kondisyon kazandırdığını aktardı. Ayrıca sporu sayesinde sigara ve alkol gibi olumsuz alışkanlıklardan uzak kaldığını, isteyenlere yardımcı olduğunu belirtti.

Hedefler ve kamuoyunun tepkisi

Şahin, gösterilerine ilişkin kamuoyunda farklı tepkiler olduğunu söyleyerek, "İnsanların yarısı beni tebrik ederken bir diğer yarısı neden böyle tehlikeli hareketler yaptığımı soruyor. Ben bu sporu tanıtmak, ülkemizde geliştirmek ve dünya çapındaki yarışmalara katılmak istiyorum fakat sakatlıklar ve bütçe açısından zorlandığım dönemler oldu" ifadelerini kullandı. Hedefinin yurtdışındaki yarışmalara katılmak olduğunu ve insanların bu sporu anlamasını ve destek olmasını istediğini belirtti.

Öne çıkan bilgiler: 29 yaşındaki Furkan Şahin, Altınordu sahilindeki kayalıklarda 16 yıldır trial bisiklet antrenmanı yapıyor; amaç ülke çapında tanıtım ve uluslararası yarışmalara katılmak.

