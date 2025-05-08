Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucu, şüphelilerden S.E. ve M.B.Y. tutuklanırken, Y.A. ile B.B.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Detaylar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon, Ünye ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi’nde iki otomobilin durdurulmasıyla başladı. Ekiplerin arama yaptığı araçlardan toplamda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu operasyon, Ordu'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu yasa dışı maddelerin kontrol altına alındığına işaret ediyor.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.