DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,76 -0,05%
ALTIN
4.153,94 0,76%
BITCOIN
3.844.455,38 -3%

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:46
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucu, şüphelilerden S.E. ve M.B.Y. tutuklanırken, Y.A. ile B.B.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Detaylar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon, Ünye ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi’nde iki otomobilin durdurulmasıyla başladı. Ekiplerin arama yaptığı araçlardan toplamda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu operasyon, Ordu'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu yasa dışı maddelerin kontrol altına alındığına işaret ediyor.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı....

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Gölette Bulundu
3
Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı
4
Van'da Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor
5
Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı: Vali Aktaş Açıklamalarda Bulundu
6
Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye