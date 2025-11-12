Ordu Fatsa'da maden göçüğü: Kamyon sürücüsü Ahmet Şahin'in cenazesine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana gelen göçükte uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ikinci kayıp olan Ahmet Şahin (75)'in cenazesine ulaşıldı.

Olayın detayları

Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında gerçekleşti. Rutin çalışmalar kapsamında yapılan patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı; bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleriyle birlikte göçük altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, 20 iş makinesi desteğiyle yoğun şekilde yürütüldü. Göçüğün ardından geçen yaklaşık 5 saat sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci (25)'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 Kasım sabahı yeniden başlayan çalışmalarda iş makineleri ve arama ekipleri görev aldı; ancak saha güvenliği nedeniyle saat 09.45 itibarıyla ara verildi. Aradan geçen 6 gün sonunda, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerce yapılan incelemeler ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan ve ekiplerin yoğun katılımıyla yürütülen çalışmaların ardından, yaklaşık 7 saat süren arama sonunda Ahmet Şahin (75)'in cenazesine saat 17.30 civarında ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve tutuklamalar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman D. ve Erdi Temel Ö., "bilinçli taksirle adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

