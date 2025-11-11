Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğünde 2 tutuklama

Olayın Detayları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 5 Kasım tarihinde saat 16.30 sularında Demirtan İnşaata ait bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kaldı.

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda, Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları, zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle Ahmet Şahin için geçici olarak durduruldu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olarak şu kişileri gözaltına aldı: şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E..

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman D. ile Erdi Temel Ö., bilinçli taksirle adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Arama Çalışmalarına Devam Edilecek

Enkaz altında kalan ve henüz ulaşılamayan Ahmet Şahin'i bulmak amacıyla Ankara'dan gelecek ekip ile arama çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

GÖÇÜK OLAYININ YAŞANDIĞI OLAY