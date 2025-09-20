Ordu merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı; suç gelirinin 1 milyar 190 milyon lira olduğu ve kripto ile aklandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:45
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonuçlandı

Ordu merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Olayla ilgili bilgiler Ordu Valiliği tarafından paylaşıldı.

Valilik açıklamasına göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis oynatan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla çalışma yürütüldü.

İncelemede, örgüt yöneticileri, üyeleri ve yakınlarına ait olduğu değerlendirilen 2023 ile 2025 yıllarına ait 835 banka hesap verisi detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizde, örgütün muhtemel suç geliri olarak değerlendirilen 1 milyar 190 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi ve gelirin kripto paralar üzerinden aklandığı belirlendi.

Operasyon, Ordu merkezli olmak üzere Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 39 adrese baskın yapıldı ve 22 ekip ile 88 personel görev aldı.

Operasyon kapsamında toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı ise aranıyor. Emniyette ifadeleri alınan ve banka hesapları kullanılan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 16'sı tutuklandı. Şüphelilerden birine ev hapsi cezası verilirken, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

