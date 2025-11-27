Ordu Perşembe'de alkollü sürücünün oyunu jandarmaya takıldı

Perşembe'de alkol denetiminde 0,55 promil çıkan S.H.'nin, arkadaşının kanını verdirip 0,00 promil raporu alarak cezaya itiraz ettiği; güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:49
Ordu Perşembe'de alkollü sürücünün oyunu jandarmaya takıldı

Ordu Perşembe'de alkollü sürücünün oyunu jandarmaya takıldı

18 Eylül 2025 — Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki görüntüler soruşturmayı derinleştirdi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması timleri, 18 Eylül 2025 tarihinde Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde yaptığı alkol denetiminde, S.H. (29) isimli sürücünün 0,55 promil alkollü olarak araç kullandığını tespit etti.

Sürücü hakkında idari işlem uygulanmasının ardından S.H., denetim sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırdı ve tahlil sonucunda kanında 0,00 promil alkol olduğunu ileri sürerek Perşembe Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu.

Trafik jandarması timlerinin talebi üzerine, mahkeme kararıyla hastanede yapılan araştırmada, idari yaptırım uygulanan şahsın yerine arkadaşının kan örneği verdiği tespit edildi. Ayrıca sürücünün gece saatlerinde Fatsa Devlet Hastanesi'ne giderek kendi yerine arkadaşının kan örneği verdiği anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler ve tespitler doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

