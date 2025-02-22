Ordu-Ulubey Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Ordu-Ulubey kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı durma noktasına getirdi. Uzunisa Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Ordu-Ulubey kara yoluna düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemlerini alarak, bölgede trafik akışını karşı şeritten kontrollü olarak sağlamaya başladılar.
Öte yandan, heyelan anı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay anındaki görüntüler, sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.