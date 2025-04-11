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Ordu ve Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışmaları hız kesmiyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:57
Ordu ve Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yağış sonrası kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesi ile 163 personel çalışmalara katıldı.

Ekipler, hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek, yolların kapanmaması için kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama işlemleri gerçekleştirmekte. Bu sayede, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Bayburt'ta Kar Yağışı Sürekli Devam Ediyor

Diğer yandan, Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürmekte. Arazi ve araçların karla kaplandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Şehir merkezindeki Bayburt Kalesi ise etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünerek görsel bir şölen sunuyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Büyükşehir Belediyesince yağışın ardından kırsal...

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Büyükşehir Belediyesince yağışın ardından kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesinin yanı sıra 163 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Büyükşehir Belediyesince yağışın ardından kırsal...

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Büyükşehir Belediyesince yağışın ardından kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesinin yanı sıra 163 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

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Ordu ve Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

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