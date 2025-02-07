Örebro'daki Silahlı Saldırı Stockholm'de Protesto Edildi

Örebro'daki Saldırı Tepkilere Neden Oldu

İsveç'in Örebro kentindeki okula düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, başkent Stockholm'de büyük bir protestoya neden oldu. "Herkes İçin Adalet" derneği tarafından Segel Torg Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, ülkede artan ırkçılığa karşı önlem alınması talep edildi.

Protesto Açıklamaları

Gösteride yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin beyaz İsveçli olması sebebiyle akıl hastası olarak nitelendirilmesi eleştirildi. Ülkede ırkçılığın etkisinin tartışıldığı protestoda, "Müslüman olan terörist, Batılı olunca akıl hastası" anlayışının hüküm sürdüğü vurgulandı. Saldırının hemen ardından saldırganın kimliğinin gizli kalmasının sebebi olarak, ölenlerin göçmen kökenli olmasının gündeme getirilmesi dikkat çekti. "Halkın arasına kin sokulmak isteniyor. Birliğimizi bozamayacaklar, ırkçılığa karşı sonuna kadar savaşacağız" ifadesi de dikkat çekti.

Ölenler Hakkında Bilgiler

Örebro polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün erkek olduğu ve saldırganın da olayda öldüğü bildirildi. Ölenler arasında Suriye ve Bosna-Hersek vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

Saldırının Detayları

Olay, 4 Şubat tarihinde Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde, yerel saatle 12.30'da gerçekleşmişti. Saldırganın 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğu açıklanmıştı. İsveç medyasına yansıyan görüntülerde, saldırganın "Avrupa'dan defolun" diyerek çevresine ateş açtığı anlar yer alıyor.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı başkent Stockholm'de protesto edildi.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı başkent Stockholm'de protesto edildi.