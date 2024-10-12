Organize Suç Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon: 95 Şüpheli Yakalandı

Organize Suç Örgütlerine Karşı Yeni Bir Müdahale

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ayrı ilde gerçekleştirilen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" adlı operasyonlar sonucunda toplamda 95 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan operasyonlar, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir'den Kahramanmaraş'a, Konya'dan Gaziantep'e kadar geniş bir coğrafyada gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Öne çıkan isimler arasında İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım ve Gaziantep'te cezaevinde bulunan Cuma Ali Dursun yer alıyor.

Başarıyla Tamamlanan Operasyonlar

Bu planlı operasyonlar ile birlikte, 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 9 kesici delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı: "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara ve organize suç örgütlerine asla göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun bu yapıları çökerteceğiz." dedi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve bu kapsamda görev alan polislere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, suçla mücadele kararlılığının devam edeceğini belirtti.