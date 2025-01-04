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Orgeneral Bayraktaroğlu Kilis ve Şanlıurfa'da İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'daki askeri üslerde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:18
Orgeneral Bayraktaroğlu Kilis ve Şanlıurfa'da İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Kilis ve Şanlıurfa'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Şanlıurfa Akçakale'de bulunan üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komando Birlikleri ile Görüşme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun bölgede bulunan komando birliklerine hitap ettiği belirtildi. Ayrıca, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Açıklamada, inceleme ve denetlemelere dair görüntülere de yer verildi.

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