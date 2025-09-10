Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına resmi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretin ayrıntıları

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamada ziyaretlerin amacına ve görüşmelerin içeriğine dair detaylara yer verildi.