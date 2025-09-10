Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret etti; açıklama Genelkurmay Başkanlığından yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:42
Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına resmi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretin ayrıntıları

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamada ziyaretlerin amacına ve görüşmelerin içeriğine dair detaylara yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
4
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
5
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
6
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
7
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek