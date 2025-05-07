Orgeneral Gürak, Macar Komutanlarla Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi

Orgeneral Gürak ve Macar Komutanların Buluşması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan Savunma Kuvvetleri Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral Laszlo Istvan Antal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tamas Balı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi Davet ve Katılımcılar

Bu görüşme, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'da yapıldı. Görüşme esnasında, Orgeneral Kadıoğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin Önemine Dair

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. Bu tür uluslararası toplantıların, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan Savunma Kuvvetleri Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral Laszlo Istvan Antal ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan Savunma Kuvvetleri Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral Laszlo Istvan Antal ile bir araya geldi.