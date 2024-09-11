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Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne Katıldı

Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nun açılışında yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:56
Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne Katıldı

Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı kapsamında gerçekleştirilen Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören Detayları

Ortaklara yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, kursun önemini vurguladı ve denetlemelerde bulundu.

Bu yılki kurs, eğitimin ve hazırlığın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

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