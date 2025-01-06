Orgeneral Gürak'tan BAE'ye Resmi Ziyaret: Askeri Diyalog Toplantısı Tamamlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mubarak Fadhel Saeed Al-Mazrui ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyareti kapsamında BAE'de bulundu. Burada, Savunma Bakanı Al-Mazrui tarafından kabul edilen Gürak, Korgeneral Eisa Saif Bin Ablan Al-Mazrui tarafından karşılandı. İki lider arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapanış belgeleri imzalandı. Bu toplantının, Türkiye ile BAE arasındaki askeri iş birliğini güçlendireceği öngörülüyor.

Orgeneral Gürak, ayrıca BAE'deki ziyaretinin bir parçası olarak Wahat Al Karama Şehitliği'ni de ziyaret ederek burada düzenlenen törenle çelenk sundu.