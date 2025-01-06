DOLAR
35,32 0,18%
EURO
36,7 -0,53%
ALTIN
2.986,89 0,42%
BITCOIN
3.593.611,51 -3,55%

Orgeneral Gürak'tan BAE'ye Resmi Ziyaret: Askeri Diyalog Toplantısı Tamamlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE Savunma Bakanı Al-Mazrui ile görüştü ve üst düzey askeri diyalog toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:09
Orgeneral Gürak'tan BAE'ye Resmi Ziyaret: Askeri Diyalog Toplantısı Tamamlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mubarak Fadhel Saeed Al-Mazrui ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyareti kapsamında BAE'de bulundu. Burada, Savunma Bakanı Al-Mazrui tarafından kabul edilen Gürak, Korgeneral Eisa Saif Bin Ablan Al-Mazrui tarafından karşılandı. İki lider arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapanış belgeleri imzalandı. Bu toplantının, Türkiye ile BAE arasındaki askeri iş birliğini güçlendireceği öngörülüyor.

Orgeneral Gürak, ayrıca BAE'deki ziyaretinin bir parçası olarak Wahat Al Karama Şehitliği'ni de ziyaret ederek burada düzenlenen törenle çelenk sundu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feriha Tüzmen, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Annesi, Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Elon Musk'a Eleştiriler: İngiltere'de Liberal Demokratlar Harekete Geçti
3
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, GİK Üyeleriyle Toplantı Yaptı
4
Kırgızistan'da 'Talent for BIZ' Kariyer Fuarı Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi
5
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancıların Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti
7
İsrailliler, Filistin Mahalli İdareler Bakanı'nın Konvoyuna Saldırdı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek