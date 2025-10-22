Orgeneral Metin Tokel, İspanyol Mevkidaşı Amador Ensenat y Berea ile Görüştü

İkili askeri ilişkiler görüşmeleri yapıldı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea'nın davetlisi olarak 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda bu ifadeler yer aldı.

Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

